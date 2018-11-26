الان تتابع سفير المملكة بمصر: زيارة ولي العهد للقاهرة دفعة لنقل علاقات البلدين إلى آفاق أرحب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السفير السعودي لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر، اليوم، تُعد الثانية خلال عام واحد، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.

وأضاف نقلي في بيان اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي، موضحا أن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبداالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة غير مسبوقة، شملت كل مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات.

وتابع: “أثمرت عن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق على المستوى القيادي، إضافة إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير عمل المجالس القائمة والمتمثلة في اللجنة المصرية السعودية المشتركة على المستوى الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السعودي المصري على مستوى القطاع الخاص”.

واختتم نقلي تصريحاته بتأكيد أن تلك الزيارة ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.