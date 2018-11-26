ديسمبر.. انطلاق المؤتمر العربي الخليجي الأول في القاهرة

يُعقد المؤتمر العربي الخليجي الأول في 15 ديسمبر المقبل بالقاهرة، داخل القاعة الكبرى للمؤتمرات بالجزيرة، وذلك في إطار تدريب الشباب العربي وثقل مهاراته في العمل المجتمعي.

يرأس المؤتمر الإماراتي الدكتور علي العطار، خبير التدريب الدولي، والذي عبر بدوره عن سعادته البالغة في إقامة المهرجان على أرض المحروسة، خلال الفترة المقبلة.

وقال العطار في تصريحات له: "نحن في مجموعة البورد العالمي سعداء جدا بأن نصل إلى الموسم الثاني للمهرجان بعد كل ما واجهته اللجنة المنظمة من أحداث في فعاليات الموسم الأول إلا أن رسالتنا المنشودة أسمى من كل نفس دنيئة تحاول ربط المهرجان بالسياسة أو بالعلاقات الراسخة لبلداننا العربية وشعوب منطقتنا".

وفي صياغ حديثه شدد العطار على أهمية الدور الكبير لمصر في المنطقة العربية والصعيد العالمي، مشيرًا إلى أنها تشكل العقل بالنسبة للجسد العربي.

وقال العطار: "نحن نحرص على ان تكون فعاليات المهرجان بالقاهرة"، كاشفًا عن العديد من المفاجآت منها إنشاء فضائية عربية خاصة بالتنمية والتدريب وتطوير الذات يشارك بها نخبة من المذيعين الأكفاء والمشاهير من المدربين المتخصصين في الوطن العربي، ودعم كل ذلك بتكنولوجيا حديثة.

يذكر أن البورد العالمي هي مؤسسة دولية معتمدة من قبل العديد من المؤسسات الدولية؛ كالأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عربية أخرى، تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال اقامة العديد من المحاضرات الثقافية بشكل شهري لمدة اسبوع وبالمجان، وللمساهمة في نشر الوعي والثقافة.