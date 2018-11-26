مسؤولة في "نداء تونس": السعودية ساعدت تونس ومحمد بن سلمان ضيف مبجل

الخليج 365

قالت الأمينة العامة المساعدة لحزب نداء تونس الحاكم، سميرة الشواشي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد، تعكس العلاقات المتينة بين البلدين التي تجعل منه "ضيفاً مبجلاً".

وذكرت الشواشي إن "تونس منخرطة في الحرب على الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت يد العون للتونسيين في كل المحطات التاريخية".

وتابعت: "العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية وتونس تعود إلى أواسط القرن العشرين عندما دعم الملك عبدالعزيز آل سعود سنة 1951 حركة التحرر التونسي ضد الاستعمار".

وأضافت، وفقا لموقع العين، أن حزب نداء تونس "يحمل كل التقدير والاحترام للقيادة السعودية التي يعتبرها حليفاً استراتيجياً في كل المستويات العسكرية منها والاقتصادية والسياسية".

ويلتقي ولي العهد السعودي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، الثلاثاء، للتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وبدأ ولي العهد السعودي جولة خارجية استهلها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين، كما يزور مصر في محطته الثالثة.