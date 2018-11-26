بعد حادثة كريتش .. طائرة استطلاع أمريكية تدخل الحدود الجوية للبحر الأسود

أكد موقع عسكري أوكراني، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع عسكرية أمريكية دخلت المجال الجوي للبحر الأسود قادمة من قاعدة كريت اليونانية، وذلك بعد حادثة كيرتش التي حصلت بين البحرية الأوكرانية والروسية.

وأوضح الموقع، أن طائرة استطلاع عسكرية أمريكية من طراز بوينغ "أرسي- 125 ف" دخلت المجال الجوي للبحر الأسود بعد إقلاعها من القاعدة الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

وأفاد الموقع قائلاً: "دخلت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية من نوع بوينغ المجال الجوي للبحر الأسود في تمام الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، قادمة من القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في جزيرة كريت اليونانية"، متابعًا: "في المرحلة الأولى دخلت الطائرة المجال الجوي البلغاري ومنها متوجهة إلى المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم".

يذكر أن حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف قد توقفت، يوم أمس الأحد، لأسباب تتعلق بخرق من قبل القوات البحرية الأوكرانية للحدود الروسية وقد استؤنفت صباح يوم الاثنين.

وأفادت الدائرة الصحفية لإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في وقت سابق، بعبور غير قانوني لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، الحدود الدولية لروسيا ودخولها منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، وعدم تجاوب هذه السفن مع المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.