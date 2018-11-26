محمد بن راشد يعلن عن إطلاق "مشروع جميرا"

دبي - الخليج 365

أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، "مشروع جميرا" الذي جاء بمبادرة من "براند دبي" - الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي .

ويعتبر المشروع، مواكبة لحركة التطوير الشاملة التي تطال كافة مكونات الإمارة ويهدف لوضع إطار جامع يعزز من أثر مكوناته في إيجاد صورة كلية لمنطقة تعد من أهم مناطق السياحية في دبي بما تتمتع به من مقومات جذب متنوعة.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، : ضمن سعينا المستمر لتحويل دبي لمتحف مفتوح .. أطلقنا اليوم "مشروع جميرا" .

وتابع "إضافات جمالية وثقافية ستشهدها جميرا لتزيدها جمالا وتألقا كبقية مناطق مدينتنا الرائعة" ..

ويرى مسؤولوا الجهات المعنية بالمشروع، أن جميرا سيكون بمثابة رسالة جديدة إلى العالم ننقل من خلالها صورة لأسلوب الحياة في دبي بكل ما يتسم به من حيوية وانفتاح على ثقافات العالم وحرص على تأصيل الإبداع كعنصر مهم ومحوري من عناصر نهضتها وانجازاتها التي تعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا كما نتطلع للعمل مع كافة الأطراف في تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة ضمن أجندة المشروع الذي ننظر له كمصدر دعم جديد لجهود الترويج السياحي والثقافي لدبي ودولة الإمارات .