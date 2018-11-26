شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان وملك البحرين يدشنان خط نفط جديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين #أرامكو_السعودية و #بابكو_البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تصل الطاقة القصوى للخط الجديد 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كلم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

وخلال حفل التدشين الرسمي استعرض وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في كلمة له مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

ثم شاهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين والحضور، عرضاً تاريخياً عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر.

وفي ختام الحفل تجول ملك البحرين وولي العهد السعودي في المعرض التاريخي للنفط.