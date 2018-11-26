شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر للطيران": الأحداث بالمنطقة أثرت سلبا على أرباح الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الأحداث التي تمر بها المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا ، أثرت علي أرباح شركة مصر للطيران، موضحا : " كانت هناك خطوط رابحة لهذه الدول لمصر للطيران وأدي إغلاقها لخسائر كبيرة".

وأشار "عادل" في كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إلى أن إغلاق خط الطيران للدوحة أثر أيضا، مؤكدا أن الظروف المحيطة لها آثار كبيرة على الشركة" ، مضيفا أن أكثر من 50% من ثمن تذكرة الطيران ، تمثل ضرائب، مؤكدا أنه تم العمل علي تطوير شركة مصر للطيران من خلال محورين الأول هو ضم ودمج بعض الشركات، والثاني تطوير أسطول مصر للطيران والتعاقد مع استشارى دولى للعمل خلال مرحلة التطوير.