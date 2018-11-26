شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان بعد عودته من الصين: العلاقات بين القاهرة وبكين تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى القاهرة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب والوفد المرافق والذي ضم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن والنائب محمد خالد الحشاش اليوم قادماً من الصين بعد زيارة ناحجة استغرقت 5 أيام أيام التقى خلالها بعدد من كباررجال الدولة والحزب الشيوعى، حيث بحث العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كل المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووجه "الشريف" فى تصريحات له للصحفيين بمطار القاهرة التحية لدولة الصين قيادة وحكومة وبرلمانا واحزابا وشعبا مؤكدا ان العلاقات بين القاهرة وبكين تاريخية ومتفردة واصبحت فى مرحلة الشراكة الحقيقية بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استعادة الدور المصرى والرائد والمحورى داخل دولة الصين الصديقة مؤكدا ان جميع المسئولين بالصين أكدوا هذه الحقائق واشادوا بالدور المهم الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية كما أشادوا بالخطوات المصرية المتسارعة فى مشروعات التنمية الشاملة وأشاد " الشريف " بالقنصلية المصرية بتشهجيانغ وبالجهود الكبيرة للبعثة الدبلوماسية المصرية فى التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات.

وكان الشريف قد ترأس وفد برلمانى رفيع المستوى للمشاركة فى الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشهجيانغ خلال الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر.

وقد ألقى "الشريف" كلمة مصر فى افتتاحية المؤتمر والتى أشاد فيها بقصص ونجاح وازدهار الحزب الشيوعي الصيني، والتي وصفها بأنها تمثل نبراسا يهتدى به في وضع أسس وإرساء دعائم مسيرة التنمية الوليدة بالدول العربية، وفى القلب منها مصر بلد العروبة وقلب الامة العربية ، كما حضر جلسة الترويج الخاصة “قصص الحزب الشيوعى الصينى تجربة مقاطعة تشهجيانغ فى تطبيق أفكار شى جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد” وغيرها من النشاطات.

وتأتى تلك المشاركة والزيارة الى جمهورية الصين من أجل تعزيز تبادل وجهات النظر والحوار والتعاون بين الصين ومصر بواسطة العلاقات البرلمانية والحزبية.