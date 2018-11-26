شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة أمام "النواب" : تم استيرداد مخطوطة من لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن مصر استردت منذ شهرين مخطوطة كانت تُباع في مزاد بالعاصمة البريطانية، وفي سبيلها إلي استيرداد أخرى، مشيرة الى أنه منذ منذ شهرين، فوجئنا بمخطوطة مصرية معروضة للبيع في مزاد بلندن ، وتحركنا في هدوء وبسرية تامة للحصول عليها وتم إستلامها بعد تقديم ما يثبت ملكيتنا لها".

وقالت إيناس عبد الدايم، خلال إجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة النائب طارق رضوان للإستماع إلي خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما فى ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتعقيباً علي تسأؤل النائبة آمنة نصير، عضو اللجنة حول الخطي التي قامت بها الحكومة من أجل حماية المخطوطات المصرية التي وصفتها بـ"الكنز" ، بقولها " لقد تربيت علي مخطوطات الشيخ حسن الأكبر وبنت الشاطيء ، فيما أكدت وزيرة الثقافة إنه تم اكتشاف مخطوطة أخرى تباع في إحدي مزادات لندن أيضا، وفي سبيلنا إلي استيرادادها.