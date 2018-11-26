وزير التعليم: الانتهاء من ٣٠ % من البنية التحتية للألياف الضوئية بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن الانتهاء من 30% من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية "فايبر" بمدارس المرحلة الأولى والبالغ عددها ٢٥٣٠ مدرسة.
وقال شوقي، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التعليم الدولي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التابلت المخصص للتلاميذ موجود الآن بالمخازن، إلا أنه بدون استكمال البنية التحتية لن نتمكن من الاستفادة من المحتوى الرقمي التي تتيحه الوزارة.
من جهته، أكد أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر" التي تتولى...
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