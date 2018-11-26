معترفًا بأخطاء الفواتير.. وزير الكهرباء يكشف عن خطة تغيير العدادات التقليدية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة للوزارة تستهدف تقوية شبكات التحكم في عام ٢٠١٩، بجانب تحسين شبكات التوزيع.

وأضاف، أن التعاقد مع شركة شعاع لتوفير كشافين لقراءة العدادات تنتهي بمجرد انتهاء العدادات التقليدية وبدء تعميم منظومة العدادات مسبوقة الدفع عن الكشافين ولم يتم تعيين أي أحد بشكل دائم والتعاقد مؤقت والعقد محدد بمدة.

وأكد أن هناك أخطاء في الفواتير لوجود عنصر بشري، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عمل دراسة لإيجاد أنظمة جديدة لخفض تكلفة العدادات مسبوقة الدفع، مؤكدا إعلان هذه...