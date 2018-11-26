نقابة أطباء الاسنان انتخبت مجلسها وربيز نقيبا والتهاني في اول كانون الاول

انتخبت نقابة أطباء الاسنان في ​لبنان​ - ​بيروت​، مجلسها، وجاءت النتيجة فوز البروفسور روجيه ربيز نقيبا، ولعضوية مجلس النقابة الدكاترة: امينة الحايك، ​جورج عون​، الياس بزيك، سامر الرفاعي، عاطف نهرا، رالف زرازير ومارون بو كرم بدل الاعضاء المنتهية ولايتهم. كما فاز لعضوية صندوق التقاعد الدكاترة: اسعد عواضه، هشام كعكي وكابي صادق ولعضوية ​صندوق التعاضد​ الدكاترة: ماري كلود خوري سركيس وحسن حسان ولعضوية ​المجلس التأديبي​ فاز الدكاترة: زهير شمس الدين وسليم الريس. يتقبل النقيب واعضاء مجلس النقابة التهاني في دار النقابة يوم السبت في 1 كانون الاول 2018 وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية السابعة مساء.

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