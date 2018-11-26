الحجيري ردا على سكرية: لا يحق لعملاء إيران إتهام الحريري بالعمالة

اشار عضو كتلة المستقبل النائب ​بكر الحجيري​ في تصريح له من مجلس النواب الى ان "النائب ​الوليد سكرية​ دأب منذ مدة على شن حملات تهجم على رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وتاريخه وانتمائه حتى أنه نعته ببعض النعوت، وسنحاول أن نكون منضبطين الى اقصى الحدود مع النائب هذه المرة"، معتبرا انه "على سكرية أن يراجع معلميه ويسألهم عن سجل ​رفيق الحريري​ وسعد الحريري في الوقوف الى جانب ​القضية الفلسطينية​ والقضايا العربية برمتها وعن دورهما في حماية لبنان من أطماع ​اسرائيل​ ومخططاتها، وصولا الى كل ما يتحمله الحريري لحماية الاستقرار الامني والاقتصادي في لبنان، فقط لأن ضرب هذا الاستقرار هو أكبر هدية تقدم للمخططات التي يزعم سكرية الوقوف في وجهها".

وشدد الحجيري على انه "لا يحق لسكرية أن يتهم الحريري، واذا كنتم أنتم معتادين على العمالة لإيران فهذا لا يسمح لك ولا لمعلمك أن تلصق تهمة العمالة لزعيم بحجم الحريري"، مشيرا الى ان "كلام سكرية وما هو في سلم الادوات لمحاولة النيل من قامة وطنية بحجم الحريري لن ينجح في تعمية أن ​حزب الله​ يحتجز حكومة لبنان رهينة لدى ايران منذ اكثر من شهرين".