نقابة تلفزيون لبنان كرمت الاسمر: ما قام به على صعيد المطالب غير مسبوق

كرمت "نقابة ​تلفزيون لبنان​"، رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام ​بشارة الاسمر​، الذي شكر للنقابة لفتتها وتكريمها الذي هو للاتحاد العمالي العام بكامل أعضائه، مشددا على "دور تلفزيون لبنان التاريخي، وهو الاهم من حيث الارشيف و​تاريخ لبنان​".

ولفت الاسمر الى أن "ما تم في شأن معالجة مطالب العاملين في التلفزيون جاء نتيجة حتمية للتعاون بين كل المعنيين من وزير الاعلام ووزير المال، للتفهم الذي ابدياه تجاه الموظفين".

واعتبر رئيس "نقابة تلفزيون لبنان" كمال أسود، أن الاتحاد العمالي بقيادة الاسمر "بات بالفعل بيت العامل"، وما قام به الاسمر في موضوع مطالب النقابة كان "غير مسبوق ونحن نشكره على هذا العمل البناء الذي اعطى العاملين بعض الحقوق".