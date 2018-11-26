7 قتلى بإنفجار سيارة مفخخة في أحد اسواق مقديشو

قتل سبعة اشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح في ​انفجار​ ​سيارة​ مفخخة في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية ​مقديشو​.

وأوضحت ​الشرطة​ أن ​قوى الامن​ اعترضت سيارة مشبوهة على مدخل سوق كاوو-غودي، جنوب مقديشو، مشيرة الى أن قوى الامن اعتقلت السائق المشبوه واستجوبته عندما انفجرت السيارة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ​حركة الشباب​ الإسلامية المتشددة دائما ما تعمد إلى ​تفجير​ آليات مفخخة على مداخل ​الفنادق​ او المباني الرسمية في مقديشو.