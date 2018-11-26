7 قتلى بإنفجار سيارة مفخخة في أحد اسواق مقديشو

قتل سبعة اشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضحت الشرطة أن قوى الامن اعترضت سيارة مشبوهة على مدخل سوق كاوو-غودي، جنوب مقديشو، مشيرة الى أن قوى الامن اعتقلت السائق المشبوه واستجوبته عندما انفجرت السيارة.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة دائما ما تعمد إلى تفجير آليات مفخخة على مداخل الفنادق او المباني الرسمية في مقديشو.
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