هايلي ترفض مناقشة التصعيد الروسي الأكوراني باسم انتهاك الحدود الروسية

أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ عن رفضهامناقشة التصعيد بين ​روسيا​ و ​أوكرانيا​ في مضيق كيرتش تحت عنوان "انتهاك الحدود الروسية".

ولفتت هايلي إلى أن "الولايات المتحدة ترحب بوجود علاقات طبيعية مع روسيا، ولكن الأفعال الخارجة عن القانون مثل هذه تستمر في جعل ذلك مستحيلا".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".