السلطات الصينية تمنع مواطنين اميركيين من مغادرة البلاد

اعلنت سلطات ​الصين​ أنها منعت ثلاثة مواطنين أميركيين، هم أم وابنها وابنتها، من مغادرة البلاد للاشتباه بارتكابهم "جرائم اقتصادية". وبحسب صحيفة ​نيويورك تايمز​، فإن الأم الأميركية الصينية المولد تدعى ساندر هان وابنتها سينثيا وابنها فيكتور ليو منعوا من مغادرة الصين التي وصلوها في حزيران الفائت.

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