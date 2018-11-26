الرئيس الاوكراني: روسيا شنت مرحلة جديدة من العدوان

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، خلال خطاب متلفز، أن "روسيا رفعت النزاع مع أوكرانيا إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية".
ولفت إلى أن الحادث "أظهر المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي في النزاع مع أوكرانيا".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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