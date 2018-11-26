الرئيس الاوكراني: روسيا شنت مرحلة جديدة من العدوان

أعلن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​، خلال خطاب متلفز، أن "​روسيا​ رفعت النزاع مع ​أوكرانيا​ إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية".

ولفت إلى أن الحادث "أظهر المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من ​الجيش الروسي​ في النزاع مع أوكرانيا".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".