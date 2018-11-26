توقيف 42 مهاجرا على الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك

أعلن مسؤول شرطة الحدود الأميركية المكسيكية رودني سكوت، خلال حديث تلفزيوني، أن "42 مهاجرا قد أوقفوا على الجانب الاميركي من الحدود مع المكسيك، بينما كانوا يحاولون العبور بالقوة الى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الاشخاص قد تمكنوا من اجتياز الحدود من دون ان يتعرضوا للتوقيف".
ولفت إلى أن "حوالي 500 شخص حاولوا اجتياز الحدود في تيخوانا، قبل ان تصدهم قوات الأمن الاميركية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط".
وبعد هذا الحادث، اغلقت الحدود فترة قصيرة بين تيخوانا وسان دييغو في كاليفورنيا.
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