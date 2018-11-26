جنبلاط: اوقفوا ترميم القاعة الزجاجية في وزارة السياحة بانتظار رأي نقيب المهندسين

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى "ان القاعة الزجاجية في ​وزارة السياحة​ اللبنانية التي صممها المهندس الكبير الراحل عاصم سلام، يجري ترميمها بشكل غلط كما ورد في المعلومات.اوقفوا الترميم في انتظار رأي نقيب المهندسين السيد ​جاد تابت​".

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