اجتماعات جنيف تنظر في تمديد فترة برنامج مكافحة الألغام بالسودان

إنطلقت الاثنين بالعاصمة السويسرية “جنيف” إجتماعات الدول الأعضاء الموقعة على إتفاقية أتوا لحظر وإستخدام الألغام التي يشارك فيها السودان برئاسة الفريق ركن جمال محمد إبراهيم الأمين العام لوزارة الدفاع، والعميد ركن عامر عبد الصادق أبو زيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان.

وقال مدير المركز القومي لمكافحة الألغام إن الإجتماع سينظُر في الطلب المقدم من السودان بتمديد فترته في برنامج مكافحة الألغام بسبب حجم العمل المتبقي في المناطق الخطرة المعلومة والمُسجّلة فضلاً عن ضعف المعلومات في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الإجتماع سيخاطبه مندوب السودان الدائم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف د. مصطفى عثمان إسماعيل، مبيناً أن الإجتماعات ستستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضح أبو زيد بحسب (smc) أن السودان سيقدم خلال الإجتماعات عرضاً بالتقدم المحرز من جانبه في هذا المجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)