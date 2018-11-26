بالفيديو : أغلى (شيلة) عروس سودانية تنتهي مدة صلاحيتها قبل أن تستخدمها ودهشة كبيرة لمذيع (البي-بي -سي)

أثارت الشيلة التي وصفت بأنها أغلى شيلة لعروس سودانية في السودان – أثارت دهشة مذيع برنامج (بي -بي- سي – ترندينغ) على قناة البي بي سي الإخبارية وذلك أثناء إذاعته للخبر الذي صوره مقطعاً للفيديو يستعرض محتويات الشيلة من ملابس وعطور و مستحضرات تجميل من كريمات وغيرها ومجوهرات ومأكولات.

وذكر المذيع بأن كثيراً من محتويات الشيلة من المرجح أن تنتهي فترة صلاحيتها قبل أن تتمكن العروس من استخدامها ، في إشارة إلى كثرتها ، مضيفاً بأنه يتملكه الفضول لمعرفة العروس سعيدة الحظ التي ستحظى بهذه الهدايا ، مشيراً إلى أن كل ما يعرفه عنها بأنها فتاة من منطقة (أم دوم) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)