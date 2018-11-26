بالفيديو :رجل (يقطع الجمار) أمام امرأة في مقطع درامي بمشاركة الفنان نزار المهندس يثير سخط واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت مشاهد في مقطع درامي سوداني بعنوان (الرباطة) شارك فيه بالتمثيل الفنان الشاب نزار المهندس – أثارت استنكاراً وسخطاً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفت المشاهد بغير اللائقة. و انتقد المتابعون مشهداً يظهر فيه رجل يقوم (بقطع الجمار) أمام امرأته بجانب خلع ثوبها تحت تهديد قطاع الطرق الذين اعترضوا طريقهم في منطقة خلوية.

وكتب أحد الذين شاهدوا المقطع الدرامي حيث قال ضمن تعلقه (والله دا ما تمثيل ليكم كونو البت دي تمرق توبا والفالح يقطع الجمار قداما) ,بينما كتب آخر يقول:(ما كان في داعي لحكاية الجمار دي لكن عامة الإبداع واضح من الفيديوهات القديمة) وقال آخر منتقداً (الجمار دا الدخلو شنو في التمثيل والله تخلف) وتساءل أحد المعلقين( الجمار دا لزومه شنو فضيحة بس ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)