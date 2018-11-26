وزير الداخلية يعلن انطلاق الدفع الإلكتروني في معاملات الجمهور مطلع ديسمبر

كشفت وزارة الداخلية عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة من قبل الوزارة للجمهور مطلع ديسمبر المقبل.
وقال د. أحمد بلال عثمان وزير الداخلية في تصريح بحسب (smc) إن هناك ترتيبات مع بنك السودان والبنوك الأخرى لتفعيل كافة المعاملات مع الجمهور والتي تشمل إستخراج البطاقة، الرقم الوطني والجواز وترخيص السيارات وغيرها من المعاملات، مشيراً إلى أنه بحلول العام القادم ستكون كافة المعاملات عبر الدفع الإلكتروني.
إلى ذلك نوهت الوزارة إلى أن خدمات ترخيص المركبات إلكترونياً ستتم عبر التسجيل في بوابة السودان الإلكترونية بجانب التسجيل بالدخول إلي موقع الإدارة العامة للمرور وربط رخصة أو بطاقة المستخدم بالسجل الإلكتروني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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