جوبا: لقاءات سلفاكير بقادة قطاع الشمال خرجت بنتائج إيجابية

كشف رئيس هيئة أركان الجيش بدولة جنوب السودان الجنرال قابريال جوك عن لقاء يجمع الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بجوبا في غضون الأيام المقبلة.

وقال “جوك” إن جوبا تقود جهوداً كبيرة لإنجاح مبادرة الفريق أول سلفاكير لتحقيق السلام بالسودان وكسر الجمود الذي يعترض الوصول إلى اتفاق حول المنطقتين، إضافة إلى التعرف على رؤية الأطراف حول العملية التفاوضية، مبيناً أن لقاءات الرئيس سلفاكير بمالك عقار وياسر عرمان التي التأمت مؤخراً بجوبا خرجت بنتائج ومؤشرات إيجابية تصُب في مصلحة السلام و الإستقرار بالمنطقتين ودفعها للأمام.

وأبان “جوك” بحسب (smc) – أن مبادرة رئيس دولة جنوب السودان تأتي في إطار تقريب المسافات ووجهات النظر بين الأطراف وذلك بدفع قادة الحركات المسلحة للعودة لطاولة التفاوض، مؤكداً على تكريس جهودهم لرد الجميل لحكومة الخرطوم التي أسهمت في إحلال السلام ببلاده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)