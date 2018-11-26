الاتحاد الأوروبي يمول تدريب المعلمين بـ(22) مليون دولار

مول الاتحاد الأوروبي تدريب المعلمين قبل الخدمة بـ22 مليون دولار. ويستهدف مشروع التدريب الذي نظمت له ورشة، يوم الأحد، 600 معلم من ولايات: البحر الأحمر، القضارف، كسلا، النيل الأزرق، النيل الأبيض، جنوب كردفان و الخرطوم.

ونظمت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع كليات التربية وبالتعاون مع منظمتي اليونسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، ورشة عمل بعنوان: (الخبراء الفرنسيون لتدريب المعلمين قبل الخدمة)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون دولار لتدريب طلاب كليات التربية وفق منهجية معينة بهدف تحسين جودة التعليم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط التربوي والسياسات بوزارة التربية د. محمد سالم، في تصريحات صحفية، بحسب شبكة الشروق – إن الورشة تهدف لتدريب المعلمين قبل الخدمة مستهدفة 600 معلم من ولايات: البحر الأحمر و القضارف، كسلا، النيل الأزرق، النيل الأبيض، جنوب كردفان والخرطوم، بتمويل 22 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي للتدريب قبل الخدمة والتدريب في مجال اللغة العربية والإنجليزية.

وقال سالم؛ بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم، فإن التمويل يشمل بناء الفصول والبيئة المدرسية وتدريب المعلمين أثناء الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)