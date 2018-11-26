السفير خضر: زيارة وزير الخارجية وضعت العلاقة مع أوروبا في مسار مختلف

أكد وكيل وزارة الخارجية السفير ياسر خضر أن زيارة وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد لبعض الدول الأوروبية وضعت العلاقة مع أوروبا في مسار مختلف.
وقال السفير ياسر خضر إن الزيارة تعتبر مؤشراً جيداً لعلاقات السودان إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية جاءت بالتزامن مع الحوار مع واشنطن، بجانب أنها عكست جهود السودان في تحقيق الأمن في الإقليم وخاصة سلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
وكشف “خضر” بحسب (smc) عن مشاركة عدد من الدول الأوروبية في مؤتمر دول الجوار الليبي المقرر إنعقاده بالخرطوم يوم الخميس المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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