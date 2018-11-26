3 إصابات برصاص الاحتلال شمال غزة

الخليج 365 | فريق التحرير قالت وزارة الصحة إنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحيّ الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال فعاليات المسير البحري الـ 17 شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين. وفتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب قوارب تحمل متظاهرين قبالة شاطئ منطقة الواحة شمال غرب غزة.

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