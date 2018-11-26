كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تدين تصريحات روحاني ضد إسرائيل وترفض التشكيك بحقها في الوجود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، التي وصف فيها إسرائيل بـ"الغدة السرطانية"، في تلميح لضرورة إزالتها، مؤكدة حق إسرائيل في الوجود.

وقالت الخارجية الألمانية، عبر "تويتر، اليوم الاثنين: "حق إسرائيل في الوجود غير قابل للتشكيك أو التفاوض".

وتابع البيان أن "الحكومة الاتحادية ترفض التصريحات غير المقبولة من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني وتدينها بأشد العبارات".

وكان روحاني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، بأنها "غدة سرطانية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تصريحات روحاني، واعتبرها دعوة لتدمير إسرائيل، معتبراً أنها تؤكد ضرورة دعم دول العالم للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني على خلفية برنامجها النووي.

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران بدءا من يوم 7 أغسطس الماضي، وقد كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منه واشنطن في مايو الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتؤيد إسرائيل العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية وتهديد أمنها.