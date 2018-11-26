كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن يحث روسيا على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، روسيا على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش حيث تحتجز روسيا 3 سفن عسكرية أوكرانية منذ أمس الأحد.

وعبّر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا الذين يقومون بجولة في الصين في بيان مشترك عن مخاوفهم من تفاقم التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.

وبعد أن عبروا عن قلقهم العميق للتصعيد الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش، دعا الدبلوماسيون روسيا إلى ضمان الوصول بحرية الى الموانىء الأوكرانية في بحر آزوف وإعادة حرية حركة الملاحة في مضيق كيرتش والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس للسماح بخفض حدة التوتر على الفور، وأكدوا على اعترافهم الكامل بوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دولياً.

وكان سفراء هذه الدول الأوروبية الخمس في الصين بمناسبة زيارة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن والأعضاء الجدد في المجلس وبعض الدول الرئيسية المساهمة بقوات، ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بناء لطلب كييف وموسكو اجتماعاً طارئاً حول الحادث الذي وقع أمس بين أوكرانيا وروسيا.