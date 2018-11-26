كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن يحث روسيا على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعد أن عبروا عن قلقهم العميق للتصعيد الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش، دعا الدبلوماسيون روسيا إلى ضمان الوصول بحرية الى الموانىء الأوكرانية في بحر آزوف وإعادة حرية حركة الملاحة في مضيق كيرتش والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس للسماح بخفض حدة التوتر على الفور، وأكدوا على اعترافهم الكامل بوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دولياً.
وكان سفراء هذه الدول الأوروبية الخمس في الصين بمناسبة زيارة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن والأعضاء الجدد في المجلس وبعض الدول الرئيسية المساهمة بقوات، ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بناء لطلب كييف وموسكو اجتماعاً طارئاً حول الحادث الذي وقع أمس بين أوكرانيا وروسيا.
ومن جهته، دان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم استخدام روسيا للقوة في عملية احتجاز سفن أوكرانية في بحر آزوف وطلب منها الامتناع عن أي استفزاز جديد، ودعي مجلس الأمن إلى عقد اجتماع للجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي اليوم لدرس الوضع كما أفادت مصادر أوروبية.
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