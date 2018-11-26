كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: ندعم جهود لبنان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، دعم بلاده جهود لبنان في صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال لبنان. وأعرب الرئيس الصيني عن ارتياحه لمواصلة توطيد الصداقة القائمة بين البلدين، والتطور الدائم للعلاقات الثنائية، والتقدم المطرد للتعاون العملي في كافة المجالات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين. وأضاف: "أعلق أهمية بالغة على تطوير العلاقات الصينية – اللبنانية، ومستعد للعمل معكم على تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ولبنان بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل".

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