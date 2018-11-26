كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حظر الأسلحة تحقق في هجوم مزعوم بالغاز على حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مصدر اليوم الإثنين، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص أول أمس السبت.
وأضاف المصدر أن المنظمة ستبحث في بادئ الأمر ما إذا كانت المزاعم ذات مصداقية وستقيم القضايا الأمنية ثم ترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع إن أمكن.
وقال مسؤول في قطاع الصحة في حلب إن الضحايا يعانون من صعوبات في التنفس والتهابات في العين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور.
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