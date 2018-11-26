تيريزا ماي ترحب بعفو الإمارات عن الأكاديمي المحتجز

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وكانت عائلة هيدجز، قدمت التماس للعفو إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية، نقلها موظفو القنصلية البريطانية.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن الشيخ خليفة بن زايد، أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسيُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
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