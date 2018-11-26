كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي ترحب بعفو الإمارات عن الأكاديمي المحتجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالعفو الذي أصدرته دولة الإمارات اليوم الاثنين عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز.

وكانت الإمارات أصدرت عفواً في وقت سابق اليوم الاثنين وأفرجت عن هيدجز المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس وذلك بعد دقائق من بث تسجيل فيديو يعترف فيه بأنه عضو في المخابرات البريطانية (إم.آي6).

وكانت عائلة هيدجز، قدمت التماس للعفو إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية، نقلها موظفو القنصلية البريطانية.