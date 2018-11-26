كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فلسطينيين في المسير البحري الـ17 شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي والمعدني وعدد بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسير البحري شمال قطاع غزة. وكانت الجماهير قد بدأت بالتوافد الى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة للمشاركة في المسير البحري الـ17 ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المواطنين المشاركين في الحراك البحري واطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه قوارب كسر الحصار التي انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية. وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أعلنت عن انطلاق الحراك البحري، مؤكدة أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال على وقف الحصار الظالم على القطاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين في المسير البحري الـ17 شمال قطاع غزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .