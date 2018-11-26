بعد لقاء بوريطة بسفير الجزائر.. المغرب يتأسف لعدم التجاوب مع دعوته لحوار ثنائي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ناصر بوريطة، بعد ظهر اليوم الإثنين، سفير الجزائر في الرباط، ليعلن عن موقف المغرب، من عدم رد الجزائر على الدعوة الملكية لحوار ثنائي مباشر بين البلدين.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، بلاغا قالت فيه إن المغرب يتأسف لعدم وجود أي موقف رسمي جزائري تجاه دعوته لفتح حوار مباشر بين البلدين، رغم أن هذا الطلب كان طلبا للجزائر كذلك.

وفي ذات السياق، أكد البلاغ ذاته، أن المغرب، ورغم الموقف الجزائري، لا زال منفتحا ومتفائلا بخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

واعتبرت الخارجية أنه في الوقت الذي ثبت فيه إن الإطارات المختلفة، الإقليمية والدولية، أثبتت عدم نجاعتها، فإن المغرب يتمنى دائما أن تحمل العلاقات الإنسانية حلا للخلافات الثنائية.

وفي ذات السياق، طالب المغرب السلطات الجزائرية، بإعادة النظر في رد فعلها الرسمي على العرض الملكي الأخير، والقاضي بإرساء آلية ثنائية للحوار المباشر بين البلدين.

يشار إلى أن الدعوة الملكية التي وجهها الملك في خطابه في عيد العرش، قوبلت بتجاهل رسمي جزائري، حيث لم يقدم أي من المسؤولين الجزائريين عن التعبير عن الموقف الرسمي من الدعوة الملكية، فيما قدمت وزارة الخارجية الجزائرية طلبا لاتحاد المغرب العربي، لعقد اجتماع عاجل للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وهي الدعوة التي ردت عليها موريتانيا بالإيجاب وعرضت إمكانية استضافتها للاجتماع.