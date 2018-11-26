رجل يقتل زوجته وشقيقها داخل المحكمة

أطلق رجل النار داخل محكمة في جنوب إفريقيا الإثنين، فقتل زوجته وشقيقها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووقعت الجريمة في الطابق السابع من مبنى المحكمة المحلية في مدينة دوربان، حيث كان القضاة ينظرون في دعوى طلاق بين الزوجين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه “قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًًا، أثناء الاستراحة، أطلق المشتبه فيه النار على زوجته وشقيقها فقتلهما على الفور”.، موضحة أن “الرجل حاول أن ينتحر لكنه نقل إلى المستشفى في حال حرجة”.

وتحظى المحاكم في جنوب إفريقيا بحماية مشددة وأجهزة لكشف المعادن والمسح الضوئي لكل الحقائب التي يحملها الوافدون إليها.