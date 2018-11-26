مغربيان ضمن التشكيلة المثالية لـ”الإدريفيزي”

تمكن الدولي المغربي، نصير المزراوي، لاعب أياكس أمستردام، من ضمان مكانة بالتشكية المثالية للأسبوع 13 من منافسات الدوري الهولندي الممتاز، بعد حصوله على تنقيط 7,8، حسب الإحصائيات التي قدمها “هوسكوريد”.

مزراوي، الذي كان حاضرا بالتجمع الإعدادي الأخير للأسود، وشارك أساسياً في مباراة الكاميرون بالتصفيات، لم يكن المغربي الوحيد بالتشكيلة المثالية للأسبوع 13، إذ رافقه ناصر الخياطي، المحترف بفريق أدودين هاغ.





وشكل مغاربة هولندا تألقاً لافتا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لاقى اهتمام الناخب الوطني هيرفي رونار، الذي يحرص على متابعة المواهب الشابة بـ “الإدريفيزي”، لفتح المجال أمام التحاقها بالأسود، في قادم الاستحقاقات الكروية المقبلة.