“مضيان” يرفض ارتداء الوشاح البرتقالي.. قال ساخرا: هل تحتفون بنهضة بركان؟

رفض نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وضع وشاح برتقالي على عنقه، قام رئيس فريق البام بمجلس النواب بإلباسه إياه، في افتتاح الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة.

وتدخل مضيان في إطار نقطة نظام ليسأل رئيس المجلس الحبيب المالكي، عن خلفيات ارتداء عدد من البرلمانيين للوشاح البرتقالي، وقال ضاحكا: “هل يعني أنكم تحتفون بفريق نهضة بركان المتوج بكأس العرش”.

واختار الحبيب المالكي الذي ارتدى الوشاح البرتقالي أيضا، عدم الرد على مضيان، وطلب من إحدى البرلمانيات أن تتفضل لتناول الكلمة لتجيب الفريق الاستقلالي.

وتدخلت برلمانية من الأصالة والمعاصرة، وأوضحت أن ارتداء الوشاح البرتقالي يأتي للتعبير عن الانخراط في حملة مناهضة العنف ضد النساء، عقبها طلب المالكي من إحدى البرلمانيات تسليم نور الدين مضيان الوشاح البرتقالي، فتكلف بذلك رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.

ورغم وضع رئيس فريق البام الوشاح فوق عنق مضيان، إلا أن هذا الأخير انتزعه وأعاده إلى أشرورو، رافضا وضعه.