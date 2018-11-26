بعد نجاحها.. تطوان تقترب من إحداث أنفاق طرقية جديدة

ذكرت مصادر متطابقة، أن مدينة تطوان، تقترب من إحداث أنفاق طرقية جديدة، وذلك بعد نجاح التجارب الثلاث الأولى، والتي سهلت بشكل كبير حركة المرور داخل المدينة.

وأوضحت المصادر، أن النفق الطرقي الجديد الذي سيشرع في إحداثه، سيكون بمدخل مدينة تطوان، عند مفترق الطرق الذي يؤدي لكل من مدينتي طنجة وشفشاون.

وأبرزت أن أشغال إحداث النفق الطرقي الجديد، سيشرع فيها عاجلاً، على أساس أن يكون جاهزاً قبل شهر يونيو المقبل، حتى يتمكن من تخفيف ضغط حركة المرور في الصيف.

وأشار في السياق نفسه، إلى أنه إضافة إلى النفق المحسوم فيه، بمدخل مدينة تطوان، يعتزم إحداث نفقين آخرين، من أجل القضاء على اختناق حركة المرور تماماً وسط مدينة تطوان.

وشهدت مدينة تطوان، تشييد ثلاثة أنفاق طرقية، ساهمت في تخفيف حركة المرور، وإنهاء سخط المواطنين الذين كانوا يشتكون من لعنة الانتظار والاكتظاظ في مختلف المسالك الطرقية.