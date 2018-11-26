رئيس التشيك بالكنيست: "خيانة إسرائيل تعني خيانتنا لأنفسنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، في خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، أن "ثمة حاجة للتعبير عن تعاطف مع دولة إسرائيل لأن خيانة إسرائيل تعني خيانتنا لأنفسنا".

وأضاف زيمان أنه "سأفتتح غدا بيت تشيكيا في القدس وهذا يربط العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين التشيك وإسرائيل".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مخاطبا الرئيس التشيكي، إن "تأييدك المثابر لنقل السفارة إلى القدس آخذ بالتحقق. وهذا تعبير آخر، بين تعبيرات أخرى كثيرة، على الحلف الشجاع بيننا، بين الدولتين. ووجهتنا نحو المستقبل، وفي غالب الأوقات نستمد الكثير من جذور الماضي. وكلا شعبينا لديهما تراثا رائعا".

وقبل إلقاء الخطابات في الهيئة العامة للكنيست، تلقى زيما تكريما بمنحه "درع أورشليم" من وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، زئيف إليكين. وجرت هذه المراسم في مكتب رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بحضور نتنياهو أيضا. وتم هذا التكريم على خلفية تأييد زيمان لنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس فيما يعارض الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة.