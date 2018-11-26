نيوزيلندا: نفوقُ 145 حوتًا جنحت لأحد الشّواطئ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفق 145 حوتا طيارا، أمس السبت، واليوم الأحد، على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث آيلاند في نيوزيلندا، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح العاملون بإدارة حماية البيئة، أن نصف الحيتان كانوا قد نفقوا بالفعل، عندما وصلوا للمكان بعد تلقّيهم بلاغا من حملة تخييم في المنطقة، ليل السبت.

وقال مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة، رين ليبينز، إن الجهات المسؤولة قررت القضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمنطقة النائية التي يصعُب الوصول إليها نظرًا لبعدها.

ما تزال الظاهرة غير مفهومة (أ ب)

وأضاف ليبينز: "للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا"، مُشيرًا إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع".

وتشهد نيوزيلندا أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح إلى الشاطئ، في ظاهرة غير مفهومة حتّى أنه لا يوجد تفسير علمي أكيد لها، ويُرجح أن السبب يعود إلى أن الحيتان تعلق ولا تستطيع الخروج للعودة إلى عمق البحر، بسبب التضاريس البحرية.

يُذكرُ أن العام الماضي، شهد "انتحار" أكثر من 400 حوت، جنحت إلى أحد شواطئ نيوزيلندا، ما أدى لنفوق أكثر من ثلاثة أرباعها.