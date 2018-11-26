سرحات رواق في ربوع القرى الخمسين | الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 01/ 12/ 2018
الزمان: 9:30
المكان: الظاهرية، الخليل.
ينظم رواق سلسلة جولات لزيارة القرى الخمسين في فلسطين والتي سيبدأها بالظاهرية وستشمل النوم وسهرة موسيقية في النُزُل التاريخي (حوش الصبار).
تفاصيل الجولة:
يوم السبت:
مكان التجمع: رواق الساعة 09:30 صباحاً.
الانطلاق إلى السموع ويطا وصولًا إلى بلدة الظاهرية.
إقامة في حوش الصبار، وعشاء يتخلله سهرة موسيقية
يوم الأحد:
إفطار في الحوش ثم الانطلاق مشيًا في مسار الجنوب لمدة ساعتين نحو قرية البرج الأثرية.
انطلاق الباص من البرج إلى مدينة الخليل حيث الغداء في مطعم أبو مازن.
التكلفة على الشخص: 50 دولار أمريكي تشمل النوم (التخييم) في غرف متعددة الأسرة وعشاء السبت وإفطار وغداء الأحد.
يتكفل رواق بالمواصلات من وإلى رواق.
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