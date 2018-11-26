شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استشهد اليوم ، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب الفلسطيني في منطقة قطعة الأربعين بالقرب من بلدة بيت أمر، ومنعت إسعافه حتى فارق الحياة، واحتجزت جثمانه.

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