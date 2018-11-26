برلين تقترح وساطة ألمانية فرنسية بين روسيا واوكرانيا في بحر آزوف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اقترحت المانيا وفرنسا التوسط بين أوكرانيا وروسيا لتفادي تحول التوتر بين البلدين إلى "أزمة خطيرة"، وفق ما أعلن الاثنين في مدريد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وقال ماس إنه بمناسبة اجتماع مقرر منذ فترة مع روسيا وأوكرانيا الاثنين في برلين، ستعمل فرنسا وألمانيا "معا وعند الحاجة كوسيطين من أجل تجنب تحول هذا النزاع إلى أزمة خطيرة".

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