انترفاكس : روسيا احتجزت 24 بحارا أوكرانيا في حادث مضيق كيرتش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوارب تابعة للبحرية الاوكرانية في اوديسا يوم الاثنين

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية قولها يوم الاثنين إن روسيا تحتجز 24 بحارا أوكرانيا كانوا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية في مضيق كيرتش يوم الأحد.

وأضافت أن ثلاثة من هؤلاء البحارة أصيبوا في الحادث ويتماثلون للشفاء في المستشفى ولكن حالتهم ليست حرجة.

وكانت روسيا قد احتجزت سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وسفينة سحب قالت موسكو إنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني. وقالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.