WE ونوكيا يعززان الاتصال بالألياف الضوئية بـ200 جيجا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - للمرة الأولى في إفريقيا، تعزيز خدمات الاتصال عبر الألياف الضوئية بقوة 200 جيجا بت في الثانية، في الدلتا والإسكندرية، بعد تعاون الشركة المصرية للاتصالات مع شركة نوكيا.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE»، عن تعاونها مع شركة نوكيا لتعزيز خدمات الاتصال عبر الألياف الضوئية بقوة 200 جيجا بت في الثانية، من خلال تطويع تقنية محرك الخدمة الفوتونية (PSE) من نوكيا، وذلك لمضاعفة القدرة الأساسية على الشبكة الأساسية للمصرية للاتصالات DWDM في منطقة الدلتا والإسكندرية. وتعد تلك الخدمة هي الأولى من نوعها في إفريقيا لنقل الاتصالات ذات المسافة الطويلة بهذه السرعة من خلال شبكة واحدة، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات البرودباند فائق السرعة.

وأوضحت الشركة أن هذا التعاون بين الشركتين، يأتي حيث قررت المصرية للاتصالات أن تعمل بشكل وثيق مع نوكيا -الشريك الاستراتيجي- من أجل تحسين الشبكة الأساسية الحالية، لتوفير معدلات أداء أعلى لخدمات البرودباند لعملاء الخطوط الأرضية، وتحقيق معدلات أداء أعلى لنقل البيانات لمشتركي المحمول بتقنية الجيل الرابع؛

وأوضحت الشركة أن هذا التعاون بين الشركتين، يأتي حيث قررت المصرية للاتصالات أن تعمل بشكل وثيق مع نوكيا -الشريك الاستراتيجي- من أجل تحسين الشبكة الأساسية الحالية، لتوفير معدلات أداء أعلى لخدمات البرودباند لعملاء الخطوط الأرضية، وتحقيق معدلات أداء أعلى لنقل البيانات لمشتركي المحمول بتقنية الجيل الرابع؛ فضلًا عن تمكين المصرية للاتصالات من مضاعفة قدراتها مع خفض تكلفة التشغيل. اقرأ أيضًا رئيس «المصرية للاتصالات»: 2019 عام الـ«Big Data» وصرح المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن مضاعفة قدرات شبكتنا الأساسية يتيح لنا إمكانية تقديم خدمات البرودباند وخدمات الجيل الرابع بسرعات عالية، فضلاً عن خدمات 100 جيجا التي تقدمها الشركة لمشغلي الهاتف المحمول مع الحفاظ على خفض التكلفة، ونحن على ثقة بأن نوكيا وخبراتها في تقنيات شبكات الألياف الضوئية سوف تساعدنا في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في تقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية لعملائنا. اقرأ أيضًا السيسي: إطلاق مبادرة إفريقيا لتطوير الألعاب الرقمية وقال عمرو الليثي، رئيس أعمال نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إننا فخورون بأن نكون طرفًا في هذه الاتفاقية الرائدة في قارة إفريقيا، ونحن لدينا شراكة طويلة مع المصرية للاتصالات، ويسرنا أن نرى تزايد الطلب على خدمات البرودباند وخدمات التطور طويل الأمد التي تقدمها الشركة؛ وهذا هو تحديدًا ما كان يدور في أذهاننا عندما قمنا بتصميم الشبكة، حيث إن مرونتها وسهولة ترقيتها وتحديثها يسمح للمصرية للاتصالات أن تقوم بشكل استباقي بإدارة تفاقم البيانات وخلق مصادر جديدة للدخل، فضلاً عن الاستمرار في العمل على تحسين تجربة العملاء". اقرأ أيضًا «WE» تحقق 17.4 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر وكان المهندس أحمد البحيرى، قد كشف عن مخطط الشركة للانتهاء من رفع كفاءة 75% من الشبكة الأرضية نهاية العام المقبل، معتبرًا أن 2019 هو عام الاستثمار فى مراكز البيانات Big Data والخروج بالشركة للأسواق العالمية كمشغل متكامل للخدمة، مؤكدًا أنه خلال العام الجارى تم تحسين خدمات الإنترنت الأرضى بشكل كبير، وتم رفع كفاءة الشبكة إلى 50% بنهاية 2018. البحيرى أضاف أن الاستثمارات خلال العام الماضى مثلت نقلة نوعية فى تاريخ الشركة، حيث تم إنفاق 7 مليارات جنيه فى الحصول على ترخيص المحمول. إضافة إلى 7 مليارات أخرى تم استخدامها لتحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية، وخلال العام الجارى تستهدف ضخ استثمارات موازية فى الشبكة وتأهيل الشركة لتطوير خدمات المحمول، فيما تم توجيه أكثر من 6 مليارات جنيه خلال العامين على تطوير خدمات الإنترنت الثابت. وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تركز بشكل أساسى على تسويق خدمات المصرية للاتصالات كمشغل متكامل بداية من إعادة الصورة الذهنية للخطوط الثابتة تحت العلامة التجارية الجديدة we، إضافة إلى تحديث شبكة البنية التحتية لاستيعاب سرعات الإنترنت الكبيرة وإعادة تسعيرها ووضعها فى حزم تسهل على المستخدم الاختيار من بينها، هذا إضافة إلى الاعتماد على التسويق لخدمات المحمول خاصة الإنترنت فيها. ويتمثل الهدف الأكبر للشركة فى استخراج فاتورة مجمعة تشمل كل خدمات الاتصالات للمستخدم الواحد لتحقيق هدف الشركة بكونها "مشغلا متكاملا"

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