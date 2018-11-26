السلطة الفلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلى قتلت 50 طفلاً فى شهر نوفمبر

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ، إحصائية بعدد الأطفال الذين استشهدوا برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى خلال الشهر الجارى ، مؤكدة أنهم 50 طفلاً ، مشيرة الى أنه منذ عام 2000 وحتى الان استشهد 2072 طفلاً ، فيما اعتقلت قوات الإحتلال منذ بداية العام الجارى 900 طفلاً.
وأضافت السلطة الفلسطينية ، أنه ما يزال 270 طفلاً فى سجون الاحتلال،ويعيق الاحتلال وصول الطلبة القصر إلى المدارس ، حيث تم منع 80 ألف طفل من الوصول إلى مدارسهم ، وطالبت فلسطين المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولى والمعاهدات الدولية تجاه الأطفال الفلسطينين.
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