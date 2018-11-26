"الجعفري" يشارك "طلاب من أجل مصر في ندوة للرد علي تساؤلات شباب جامعة حلوان

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة حلوان، ندوة بعنوان "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين". وذلك بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي، تحدث فيها الداعية الحبيب علي الجعفري بحضور عدد 600 طالب وطالبة.

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