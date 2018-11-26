شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..مكرم محمد أحمد يلتقى وزير الإعلام السعودى بمقر "الأعلى للاعلام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،غدا الثلاثاء ،عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي ، لبحث أفق التعاون المشترك بين المجلس و وزارة الاعلام السعودى.
وقال مكرم محمد أحمد ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن وزير الإعلام السعودى سيلتقى غدا أيضا عدد من الصحفيين المصريين ،مشيرا الى أن محاور الحوار ستدور حول العلاقات السعودية المصرية و كذلك العلاقات العربية ، مشيرا الى أن وزير الإعلام السعودى سيلتقى غدا أيضا كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .
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