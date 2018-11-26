شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات بالبرلمان.. نائبة: "الحكومة بتضحك علينا".. وآخر: سيدة ولدت بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة شيرين فراج، محافظة القاهرة منع سياراتها من إلقاء القمامة فى مدفن الشركة الأسبانية بمدينة نصر، وإغلاقه بشكل فورى، مضيفة فى بيانها العاجل الموجه لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة، والذى ألقته أمام جلسة البرلمان اليوم، أن الحكومة وعدت بغلق المدفن أمام المواطنين كون الرائحة والأمراض انتشرا فى المنطقة، إذ بها هى التى تلقى فيه القمامة بسياراتها، متابعة، : "الحكومة بتضحك علينا"

كما وجه النائب على بدر، بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، من انعدام الخدمات الصحية، فى دائرة أهناسيا، متابعًا، : " هناك سيدة وضعت مولولدها فى الشارع، وعمليات الولادة والعمليات الصغرى تتم فى مركز طبى"، مطالبًا الحكومة بالتدخل فى هذا الأمر فورًا من أجل الوصول إلى خدمات صحية حقيقية من أجل المواطن.